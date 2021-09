Ilmastotoimia, velkaa ja veromuutoksia – tästä kaikesta hallituksen budjettiesitys koostuu

Hallitus on budjettiriihessään sopinut mittavista ilmastotoimista, jotka vähentävät päästöjä noin 14–15 megatonnia vuoteen 2035 mennessä. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vihreille oli erittäin tärkeää, että pakettia tullaan nyt yhdessä katsomaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hänen mukaansa hallitus on nyt sitoutunut tekemään tarkastelun perusteella mahdollisesti tarvittavat lisäpäätökset.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan päästövähennysten turvana on vahva perälautakirjaus, jonka mukaan lisätoimiin ryhdytään jo maaliskuussa, mikäli tiede osoittaa, että tarvittavat toimet eivät ole kasassa.

Budjetin alijäämä kasvaa 6,9 miljardiin

Hallituksen sopima linjaus Suomen valtion talousarvioksi on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetin päivitetyn koon esitteli hallituksen tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.).

Otettavan velan määrä on hieman kasvanut, sillä valtiovarainministeriön esitys viime kuussa oli 6,7 miljardia euroa alijäämäinen.

Saarikon mukaan alijäämän kasvua selittää kaksi isoa muutosta, vaikka talouskasvuennuste on parantunut kesästä. Budjetissa on mukana vuonna 2023 toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden ennakkorahoitusta 0,9 miljardin euron edestä. Lisäksi mukana on EU:n elpymisvälineisiin liittyviä menoja.