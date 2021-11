Fordin toimitusjohtaja vähätteli Teslaa vain vuosi sitten – kiittelee nyt Elon Muskia "tien näyttämisestä"

Muistatko, kun jotkin perinteiset autovalmistajat vielä vähän aikaa sitten vähättelivät Teslaa ja uhosivat ohittavansa kalifornialaisvalmistajan vasemmalta ja oikealta sitten, kun saavat omat sähköautonsa markkinoille?

Ääni kellossa on kuitenkin hieman muuttunut sittemmin. Osittain siksi, että Teslasta on tullut markkina-arvoltaan suurempi yhtiö kuin mitä yksikään autovalmistaja on koskaan ollut, mutta myös siksi, että perinteiset valmistajat ovat huomanneet, ettei sähköautojen tekeminen olekaan ihan niin helppoa kuin ne etukäteen ajattelivat.

Myös perinteiset valmistajat ovat saaneet osansa Teslalle tutuiksi tulleista valmistushaasteista, eivätkä koronapandemia ja globaali sirupula ole nekään auttaneet uuden äärellä olevia valmistajia yltämään parhaimpaansa. Tosin esimerkiksi General Motors uskoo ohittavansa Teslan vuoteen 2025 mennessä sähköautojen markkinaosuudella mitattuna.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lue myös: Tesla Model 3 on Euroopan suosituin uusi auto

Tesla on biljoonan dollarin yhtiö

Teslan markkina-arvo on nyt yli biljoona dollaria, mikä on nostanut sen sellaisten jättiläisten kuin Applen, Microsoftin ja Facebookin kanssa samoihin peleihin – peleihin, joista esimerkiksi 34 miljardin arvoinen Ford voi vain haaveilla.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk antoi Fordille tunnustusta viime viikolla twiittaamalla, että Tesla ja Ford ovat ainoat yhdysvaltalaiset autovalmistajat, jotka eivät ole koskaan historiansa aikana tehneet konkurssia.

Tämä mitä ilmeisimmin lämmitti Fordin toimitusjohtajan Jim Farleyn sydäntä, sillä Farley jakoi Muskin twiitin kiittäen Muskia ja Teslaa "tien näyttämisestä".

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Taannoin Musk myös onnitteli Fordia täyssähköisestä F-150 Lightningista, joka on suora haastaja Teslan Cybertruckille – tai ehkäpä tässä asetelmassa Cybertruck on se haastaja, sillä F-sarjan pickup on maailman toiseksi myydyin automalli Toyota Corollan jälkeen.

Kilpailijan onnitteleminen voi tuntua äkkiseltään oudolta, mutta se on täysin linjassa sen kanssa, mitä Musk on aiemminkin sanonut: Sähköisten vaihtoehtojen lisääntyminen ja perinteisten autovalmistajien hyppääminen mukaan hyödyttää kaikkia ja on avain myös Teslan menestykseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Unohtiko Ford-pomo Teslan olemassaolon?

Vielä vuosi sitten Farleyn kommenteista välittyi huomattavasti viileämpi ja vähättelevämpi suhtautuminen Teslaan – joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti.

Tuolloin Farley kertoi Fordin olevan ainoa yhdysvaltalainen autovalmistaja, joka tukee Kalifornian osavaltion tavoitteita päästöjen kitkemisessä.

Kiusallisen oloinen kommentti vaikutti siltä kuin Farley olisi unohtanut, että Teslan koti on Kaliforniassa ja että Tesla oli asettautunut osavaltion aikeiden taakse jo kauan ennen Fordia. Kaiken lisäksi Farley piti puhettaan Tesla Model 3:n vieressä.

Samassa tilaisuudessa Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom hehkutti Fordia johtavaksi sähköautovalmistajaksi.