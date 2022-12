Fordin maahantuoja: "Goodbye Fiestalle on goodbye 20 000 euron autolle"

Vuonna 1976 lanseerattu Fiesta on ollut yksi Fordin suosituimmista malleista. Viime vuosina se on joutunut taipumaan myyntiluvuissa crossover-tyyppisille autoille.

Lindbergin mukaan sähköautojen kokoonpanossa työmäärä on pienempi kuin polttomoottoriautojen kokoonpanossa. Toisaalta digipuoli eli softan tekeminen työllistää aiempaa enemmän. Haasteena on, että kaikkien vanhojen työntekijöiden tietotaito ei vastaa uusia vaatimuksia. Niinpä tuotannosta vähennetään väkeä, ja softapuolelle rekrytoidaan lisää työntekijöitä.

12 uutta henkilöautoa

Fordista tulee Euroopassa täyssähköinen henkilöautomerkki vuoteen 2030 mennessä. Globaalissa mallistossa polttomoottoriautot ovat kuitenkin tulevaisuudessakin vahvoilla. Aiemmin Ford on kertonut uudesta liiketoimintamallistaan, missä polttomoottoripuoli on nimeltään Ford Blue, sähköautoyksikön nimi on Ford Model e ja hyötyajoneuvoyksikkö Ford Pro. Hyötyajoneuvomallisto on täyssähköinen vuoteen 2035 mennessä.