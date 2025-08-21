Hidastetöyssy sinkosi auton uskomattomaan lentoon

Valvontakameran tallenteessa näkyy, kun musta auto kohoaa noin metrin korkeuteen ja liukuu etupuskurillaan kadulla useita metrejä osuen pysäköityihin autoihin.
Brasilian São Paulossa nähtiin hurja tilanne, kun lava-auto lensi ilmaan osuttuaan kovassa vauhdissa hidastetöyssyyn torstaina 14. elokuuta.
Edellä ajava auto vältti törmäyksen kuin ihmeen kaupalla, kun lava-auto pyörähti etupuskurin varassa hopeisen auton yli.
Vain yksi loukkaantui
Auto jatkoi matkaansa noin sadan metrin verran, ennen kuin se tiettävästi pysähtyi törmätessään porttiin kovalla rysäyksellä. Törmäyksen voimasta kadulle sinkoutui auton osia, ja samalla myös muun muassa sähkölinjoja vaurioitui.
Lava-auton 51-vuotias kuljettaja jäi puristuksiin romuttuneeseen ajoneuvoon, ja ensihoito sai hänet pelastettua autosta.
Onnettomuudessa ei loukkaantunut muita. Viranomaiset tutkivat onnettomuuden tarkempia syitä.