Suomessa suositun Fordin valmistus päättyy – tilalle tuleva malli on puoliksi Volkkari

Britannian Ford on vahvistanut tiedon Twitterissä.

Tilalle sähköauto

Fiesta lanseerattiin Euroopassa vuonna 1976, ja se on ollut yksi Fordin suosituimmista malleista. Nykyistä seitsemännen sukupolven Fiestaa on valmistettu vuodesta 2017 lähtien.

Viime vuosina Fiestan tähti on laskenut, kun crossoverien myynti on kasvanut. Fordilla Fiestan myynnin ohi on mennyt Puma-crossover, jonka valmistus alkoi vuonna 2019.