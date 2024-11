Kansainvälinen autoliitto (FIA) valmistelee rallin MM-sarjan uutta sääntökirjaa, joka hyväksyttäneen joulukuussa. Keskeisin sisältö kaudella 2027 käyttöön otettavissa säännöissä koskee sitä, minkälaisilla autoilla MM-sarjan pääluokissa vastedes kilpaillaan. Motorsport on saanut viitteitä siitä, mitä tuleman pitää.

Motorsportin tietojen mukaan FIAn ylimmän toimielimen, Maailman moottoriurheiluneuvoston, hyväksynnän vaativa ehdotusluonnos annettiin talleille tutustuttavaksi viime viikonloppuna ajetussa Japanin MM-rallissa.

Vuoden 2027 säännöt ovat koko MM-sarjan tulevaisuuden kannalta elintärkeät, sillä niiden avulla osallistujapulasta kärsivään sarjaan halutaan houkutella lisää autonvalmistajia.

Yksi suurimmista ongelmista nykyisissä Rally1-autoissa on niiden hinta, joka on noin miljoonan euron tuntumassa. Tämän summan pienentäminen on ollut sääntöuudistusta suunniteltaessa yksi FIAn tärkeimpiä tavoitteita.

Aiemmin tänä vuonna Maailman moottoriurheiluneuvosto esitti autojen enimmäishinnan asettamista 400 000 euroon. FIA-pomo Andrew Wheatleyn mukaan autojen rakennuskustannusten alentamiseksi on otettu merkittäviä askeleita, ja autojen hintaa tullaan saamaan alemmas erilaisten komponenttien kulukatoilla.

– Kustannusten leikkaaminen on asia, johon valmistajat ovat käyneet toden teolla kiinni, niin, että kun sääntöehdotus tulee – ja sillä oletuksella, että se hyväksytään – tulette yllättymään autojen kokonaishinnasta, Wheatley sanoi Motorsportille.

– Vuosi sitten oli vaikea saada ketään olemaan yhtä mieltä siitä, että hinnan tulee olla avaintekijä, mutta nyt se on sitä. Emme tule näkemään koko sarjaa kattavaa kulukattoa, mutta sellainen otetaan käyttöön tietyille yksittäisille elementeille. Niitä säännellään, ja ajatuksena on, että näin ollen kulukaton ylittäminen on vaikeaa.

Joustavuus edellä

Uudet autot tultaneen rakentamaan putkirungon ympärille. Vuonna 2022 käyttöön otettu nykyinen putkirunkokehikko on lisännyt autojen turvallisuutta ja mahdollistanut hyvin erityylisten automallien hyödyntämisen. Motorsportin mukaan joitain muokkauksia on kuitenkin odotettavissa.

Tiettävästi sääntöuudistuksen yhteydessä on keskusteltu ainakin siitä, että autojen koreja voisivat rakentaa pienemmätkin pajat, eivät ainoastaan autonvalmistajat. Lisäksi tavoitteena on, että koreja voisi hyödyntää sekä rallin MM-sarjassa että saksalaisen WRC Promoter GmbH:n niin ikään omistamassa rallicrossin MM-sarjassa.

– Vuonna 2027 menetellään eri tavalla. Kaiken perustana on auton ydin, ja muuten valmistajille tarjotaan joustavuutta, Wheatley sanoi.

Yksi keskeinen jousto koskee voimansiirtoa.

Kaudella 2022 käyttöön otetut hybridiyksiköt hyvästeltiin jo viime viikonloppuna Japanissa kaksi vuotta etuajassa. Motorsportin mukaan on todennäköistä, että tulevatkin autot kulkevat polttomoottorilla, jota vauhdittaa jo nykyään käytössä oleva sataprosenttisesti fossiilivapaa polttoaine. Mutta: autoissa on myös mahdollista käyttää hybridiä tai pelkkäää sähkömoottoria.

Mahdollista eroa suorituskyvyssä voidaan tasata erillisellä vääntörajoittimella, jota tullaan käyttämään jo esimerkiksi tammikuussa ajettavassa Dakar-rallissa.

– Olemme nähneet, että sen luotettavuus on aika hyvä ja se toimii erittäin johdonmukaisesti. Dakar antaa meille hyvää osviittaa siitä, miten se toimii käytännössä. Autolle annetaan vääntökartta, ja moottori rakennetaan sen perusteella. Autossa voi olla 500 hevosvoimaa, mutta vääntökartta rajoittaa tehon 380 hevosvoimaan. Tämä on mielenkiintoinen konsepti, Wheatley kertoo.

– Mielestäni on merkittävästi todennäköisempää, että kaikki valmistajat menevät kohti perinteisempää voimansiirtoa johtuen yksinkertaisemman auton kaupallisista mahdollisuuksista.