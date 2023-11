FIA valotti MM-rallin tulevia sääntölinjauksia, lajipomolta paljastus mahdollisista tallitulokkaista: "Olen positiivisesti yllättynyt"

Käynnissä oleva kausi on vasta toinen, jolloin WRC-luokassa ajetaan Rally1-hybdridiautoilla ja FIA on viime vuodet keskittynyt kehittämään WRC:n sääntöjä ekologisesti kestävämpään suuntaan.

– Meillä on todella hyvä yhteistyö nykyisten osakkeenomistajien kesken liittyen tulevaisuuden teknisiin sääntöihin. Meillä on yleissopimus siitä, miltä tulevaisuus tulisi näyttämään, mutta kuten aina, yksityiskohdat ovat paholaisia, FIA:n ralliosaston pomona toimiva Andrew Wheatley toteaa Motorsportille .

MM-sarjan valmistajat ovat useampaan otteeseen korostaneet puheenvuoroissaan, että hybridautojen valmistaminen on todella kallista. Siihen FIA haluaa muutoksen.

– Tiedämme, että autot ovat aika nopeita ja kalliita. Kalliimpia kuin kuvittelimmekaan. Nuo ovat avainasemassa siinä, kuinka haluamme kehittää Rally1-autojen toista sukupolvea. Haasteena on, että kuinka pääsemme tavoitteisiimme.

Tällä hetkellä rallin MM-sarjassa kisaa vain kolme valmistajaa, mutta Subaru on ilmaissut kiinnostuksensa palata mahdollisesti ralliteille. Wheatleyn mukaan WRC on kiinnostanut muitakin tahoja.

– Olen positiivisesti todella yllättynyt siitä, että eri valmistajat näyttävät positiivista kiinnostusta MM-sarjaa kohtaan. Osa on jo mukana moottoriurheilussa, osa on uusia ja osa on ollut mukana aiemmin, Wheatley vihjaa.