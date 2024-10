Tallipäälliköiltä selkeä viesti: rallin MM-sarjaa odottaa merkittävä muutos

Syynä tähän äänestykseen on se, että tallit eivät ole olleet innoissaan kesken kauden tehdystä sääntömuutoksesta, jonka mukaan hybridiyksikköä ei saa vikatilanteessa enää yrittää korjata käynnistämällä sen uudelleen, vaan yksikkö on kaikissa tilanteissa aina korjattava.

– Hyundai on iso yhtiö, joka on sähköistymisen kannalla. Olemme aina suhtautuneet positiivisesti sen mukanaoloon moottoriurheilussa, Abiteboul pohjusti.

– Tiedämme, että on kilpailija, jolle tilanne on vaikea. Asetelma on hauras, ja meidän pitää olla pragmaattisia. Emme tule koskaan aktiivisesti promotoimaan hybridin poistamista, mutta emme myöskään estä sellaisia asioita, jotka pitää tehdä lajin pelastamiseksi.

– Tässä kohtaa emme halua, että kustannukset enää nousevat – varsinkaan hybridien osalta. Tämä on aiheuttanut vaikeutta. M-Sport on pieni tiimi, ja ymmärrän, että he ovat poistamisen kannalla, koska heillä on paljon pienempi budjetti.