F1-mestari laukoi kovaa tekstiä Lewis Hamiltonista – Max Verstappen sai siinä sivussa osansa: "Ketään ei kiinnosta"

Vuoden 1997 F1-maailmanmestari, värikkäistä lausunnoistaan tunnettu kanadalainen Jacques Villeneuve on suorastaan innoissaan kaikkien aikojen menestyneimmän kuljettajan Lewis Hamiltonin ja legendaarisista legendaarisimman Ferrarin pian alkavasta yhteistyöstä.

Villeneuve otti Action Networkin haastattelussa kantaa pitkän linjan lajivaikuttajan Flavio Briatoren taannoisiin lausuntoihin, joissa italialainen kyseenalaisti Hamiltonin Ferrari-siirron järkevyyden nimenomaan Ferrarin näkökulmasta.

– Se, ettei hän näe Hamiltonin hankkimisessa logiikkaa, on hyvin lyhytkatseista. Tarvitsee vain katsoa Ferrarin arvoa sillä hetkellä, kun he hankkivat hänet, Villeneuve sanoi.

Vajaa vuosi sitten uutisoitiin, että Ferrarin osakkeen arvo kasvoi Hamilton-sopimuksen julkistuksen yhteydessä kymmenellä prosentilla.

– Ferraria ei voi tarkastella pelkkänä kilpailutallina. Se on kokonainen toimiala. Kyllä, he ovat mukana voittaakseen, mutta voittaminen auttaa heitä myymään enemmän autoja ja kasvattamaan Ferrarin arvoa, Villeneuve sanoo.

– Siitä heidän liiketoiminnassaan on kyse, ja Lewisin hankkiminen oli miljoonien arvoista, joten se oli paras liike, mitä he ovat koskaan tehneet.

Villeneuven mukaan kyseessä on viimeiseen 30 vuoteen kaikkein korkeimman profiilin siirto, mitä F1:ssä on nähty. Edellinen vastaava oli se, kun Michael Schumacher siirtyi Benettonilta Ferrarille.

– Riippumatta tuloksista Lewis Hamilton on kaikkien aikojen suurin kuljettaja, koska hänellä on niin suuri seuraajakunta. Hän on hyvin erilainen. Hän on ainutlaatuinen. Hän on rikkonut muotin. Hänen imagonsa on kaikkein suurin, ja se menee yli F1:n. Ei ole montaa sellaista kuljettajaa.

Tässä kohtaa osansa saa myös nelinkertainen hallitseva maailmanmestari Max Verstappen, jota monet pitävät tämän hetken ylivoimaisesti parhaana F1-kuljettajana.

– Jos Verstappenin ottaa pois F1:stä, ketään ei kiinnosta. Jos Hamiltonin ottaa pois F1:stä, ihmisiä kiinnostaa. Eli kyllä, hän on kaikkein suurin hankinta.

– Ferrari on yksi maailman suurimmista brändeistä, ja kun nämä kaksi pannaan yhteen, totta kai se on upeaa.

Italialaista Autoraceria siteeraavan GP Blogin mukaan Hamilton nähdään ensimmäistä kertaa Ferrarin ratissa ensi vikolla, kun Hamilton testaa vuoden 2022 autoa tiistaista torstaihin Ferrarin testiradalla Fioranossa. Jo ennen tätä Hamilton viettää maanantaipäivän tiettävästi simulaattorissa.

Villeneuve on jopa sitä mieltä, että viikko sitten 40 vuotta täyttänyt Hamilton voi taistella ensi kaudella kahdeksannesta maailmanmestaruudestaan. McLarenin Lando Norris on hänen ykkössuosikkinsa, mutta brittitallin kyvyttömyys hoitaa tallin sisäinen nokkimisjärjestys Norrisin ja Oscar Piastrin välillä voi avata Ferrarille mahdollisuuden.

– He syövät toistensa pisteitä, joten vaikka heidän todennäköisesti pitäisi voittaa mestaruus, he eivät välttämättä voita. Lewisillä voisi olla mahdollisuus. Hän päätti kauden hyvin, ja tulossa on mielenkiintoinen taistelu Lewisin ja (Charles) Leclercin välillä.

– Mediasta on nähtävissä, että Ferrari todella puskee Lewisiä tällä hetkellä. Joko siitä tulee jotain mahtavaa, tai jos ei tule, se pumppaa Leclerciä ylöspäin. Ferrarilla on tässä vain voitettavaa.

Hamiltonin sopimus Ferrarin kanssa on tiettävästi kolmevuotinen. Se, miten pitkään hän jatkaa tai menestyy F1:ssä riippuu Villeneuven mukaan yhdestä asiasta.

– Se riippuu siitä, onko hän yhtä nälkäinen kuin Fernando Alonso.

– Kyse on siitä, onko henkisesti valmis antamaan kaikkensa, tekemään kaiken vaadittavan harjoittelun, menemään ajoissa sänkyyn, heräämään aikaisin ja miettimään pelkästään vain kaikkea sitä (F1:tä) ja keskittymään. Jossain kohtaa elämässä se (F1) menettää merkityksensä, ja silloin alkaa alamäki.

Aston Martinia edustavalla Alonsolla, 43, on edessään jo uransa 22. F1-kausi.