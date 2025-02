Bernie Ecclestonelta rajua kritiikkiä Lewis Hamiltonille – "Hän ei tule kestämään kauaa"

Entinen F1-pomo Bernie Ecclestone, 94, lataa kovaa kritiikkiä Ferrarille siirtyneen Lewis Hamiltonin, 40, suuntaan.

Hamilton on alkavalla kaudella uuden edessä, kun hän hyppää legendaarisen F1-tallin Ferrarin ohjaksiin. Jymysiirto puhutti F1-maailmaa jo läpi viime kauden, mutta uuden kauden lähentyessä, on Hamiltonin Ferrari-siirto syystäkin puheenaiheena.

Oman sanottavansa Hamiltonin siirrosta on nyt sanonut F1-sarjan entinen pitkäaikainen pomo Bernie Ecclestone, joka ei suinkaan usko Hamiltonin menestyvän Ferrarilla tämän monivuotisesta sopimuksesta huolimatta.

– Hän ei tule kestämään kauaa. Piero Ferrari, joka otti hänet sinne, ajattelee yhä, että he ovat tehneet oikean valinnan. Toivon vain, etteivät he ole hypänneet pää edellä veteen ja toivo myöhemmin, etteivät olisi tehneet niin, Ecclestone toteaa Daily Telegraphin haastattelussa.

Lue myös: Bernie Ecclestonelta pidäkkeetön luonnehdinta Donald Trumpista

Seitsenkertainen maailmanmestari Hamilton täytti tammikuussa 40 vuotta ja on tälläkin kaudella F1-sarjan toiseksi vanhin kuljettaja 43-vuotiaan Fernando Alonson jälkeen. Ecclestone korostaa, ettei hän kritisoi Hamiltonia tämän iän vuoksi, vaan syyt löytyvät muualta.

– Ikä ei ole ongelma. Vaan se, kuinka pitkään he ovat tehneet samaa asiaa. Olen ajatellut Lewisin kohdalla, että hän on väsymässä ja menettänyt motivaationsa. Jos hän ei olisi koskaan voittanut maailmanmestaruutta, tilanne olisi erilainen, koska silloin se olisi edes kannustimena. Mutta hän on voittanut seitsemän, Ecclestone sanoo.

Ecclestone uskoo, että Charles Leclerc on Hamiltonin saapumisesta huolimatta yhä Ferrarin lempilapsi. Vaikka Hamilton ajaisikin Ferrarilla upeasti, uskoo Ecclestone brittikuljettajan keräävän silti myös vihamiehiä.

– Lewis hankkiutuu eturiviin tavalla, josta ihmiset eivät pidä. Miten kaveri, joka on voittanut useita maailmanmestaruuksia, ja jolla on dollareita pankkitilillä, voi pukeutua niin kuin hän pukeutuu. En pidä siitä, Ecclestone tylyttää.

– Hän on lahjakas kuljettaja, mutta onko hän niin lahjakas kuin ihmiset antavat hänelle arvostusta? Ei, mutta silti lahjakas voittaakseen kisoja. En tiedä, miksi hän tekee kaikkea hölynpölyä. Hän on luovuttava musiikkibisneksestä ja muista.