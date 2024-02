Ferrarin osake ampaisi hurjaan nousuun

Jo ensimmäiseten huhujen myötä Ferrarin osake ampaisi nousuun, kun New Yorkin osakekauppa aukesi torstaina. Keskiviikon päätteeksi Ferrarin osakkeen hinta oli New Yorkin pörssissä 346,78 dollaria Motorsportin mukaan . Torstaina italialaisyhtiön osakkeen arvo nousi parhaimmillaan jo 390 dollariin.

Lewis Hamilton on seitsenkertainen F1:sten maailmanmestari. Brittikuski on ajanut Mercedeksellä vuodesta 2013 lähtien, ja hän on voittanut tallissa kuusi MM-titteliä. Vuodet 2007–2012 Haimlton kurvaili McLarenilla, jossa hän voitti yhden mestaruuden.