Miksi koira rähjää lenkillä joillekin koirille, mutta ei kaikille? Asiantuntija avaa syitä: "Ihmisen pitäisi olla hirvittävän tarkka siinä, ettei..."

Tarina on monille koiranomistajille tuttu: lenkki sujuu mukavasti, koira ohittaa vastaantulijat mallikkaasti – ja sitten vastaan tulee vieras koira, jossa on se jokin. Jokin, joka saa oman koiran rähähtämään. Mutta miksi?

– Jotkut koirat vain ovat toisenlaisia. On tuttuja, joita on aina lenkillä tervehditty: koira tunnistaa, että tuo on Rippe, tuon minä tunnen ja se on ok, Lohivirta kuvailee.