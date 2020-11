Etäopetus on murhe perheille, kun rahat eivät riitä läppäriin – kampanja haastaa lahjoittamaan koneita: "Jäät koulusta jälkeen ja eristäydyt, jos sulla ei ole tietokonetta"

Yleinen oletus on Kotimaanavun mukaan se, että jokaisessa suomalaisessa perheessä on tietokone, jonka avulla lapsi voi jatkaa koulunkäyntiään etänä koronaepidemian aikana.

Tuhannet suomalaiset ovat tietokonetta vailla

Koronavirusepidemia on lisännyt avuntarvitsijoiden määrää, sillä moni suomalainen on joutunut epidemian vuoksi työttömäksi, lomautetuksi tai muuten kiperään tilanteeseen.

– Tarve on suuri ja tarkkaa lukumäärää on mahdotonta sanoa. Koronakeväänä arvioimme yhdessä opetushallituksen kanssa, että yli 10 000 koneelle on tarvetta. Edelleen kyse on tuhansista.