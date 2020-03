Poikkeustila paljastaa yhteiskunnan heikkoudet mutta myös keinot auttaa: Viruksen varjossa tarjotaan naapuriapua, taide-elämyksiä etänä sekä "karantreeniä"

Internetissä ja sosiaalisessa mediassa on lukuisia sivustoja, jotka välittävät ihmisten tarjouksia auttaa esimerkiksi altistumisen tai riskiryhmään kuulumisen vuoksi kotiin jääneitä. Niin sanottuna naapuriapuna on voitu luvata vaikka käydä karanteenissa olevan puolesta kaupassa tai apteekissa.

Ennen kaikkea sivustolle on tullut viestejä apua tarjoavilta, mutta jonkin verran on tullut nyt myös vastauksia, joissa ihmiset kertovat tarvitsevansa apua ja ottavat sitä myös vastaan, Seppälä kertoo.

Etsivää naapuriaputyötä tarvitaan

Myös Kirkkohallituksen vapaaehtoistoiminnan ja ikääntyneiden asiantuntija Irene Nummela kokee auttamisen halun kasvaneen. – Kun lukee diakoniatyöntekijöiden sivustoa tai muuta tällaista nettikeskustelua, niin ihmisillä on selkeästi herännyt halu auttaa, Nummela kertoo. Nummela kuitenkin kokee myös, että ihmisten ahdistus on selkeästi kasvanut viime aikoina. Tämän näkee muun muassa nettikeskusteluista.

– Henkiseen apuun kirkolla on resursseja ja halua. Ajattelen, että on yksi meidän vahvuutemme, että haluamme kuunnella ihmistä ja tukea siinä tilanteessa, missä hän on nyt ja mikä itse kussakin herättää tunteita, Nummela kertoo.

Helsingin Haagassa on esimerkiksi naapuriapua alkanut paikallisesti koordinoida juurikin seurakunta. Kirkkohallitus on Nummelan mukaan lähettämässä seurakunnille myös tuoreita ohjeita vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen.

– Että he eivät menisi ihmisjoukkoihin tai kauppoihin, vaan antaisivat meidän tuoda heille ne tavarat. Siinä on kanssa yksi kohderyhmä.

"Nyt noustaan hyvän asian takia"

Monissa paikoissa huoli ruokahuollon onnistumisesta on tullut esiin hamstrauksena, joka on johtanut kauppojen hyllyjen tyhjentymiseen ja siihen, etteivät kaikki saa välttämättä tarvitsemiaan tuotteita.

Asiakkaiden antama palaute on ollut Ilpo Romppasen mukaan hyvää ja palvelu on tullut tarpeeseen. Hänen mukaansa lämpimistä kiitoksista on saatu jaksamista ja sellainen olo, että he ovat oikealla asialla.