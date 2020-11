Laila oli hakemassa hävikkiruokaa vähävaraiselle perheelle, kun hyväsydäminen mies halusi auttaa ostamalla kärryllisen ruokaa – "Lopuksi hän laittoi vielä ison suklaarasian"

"Lopuksi hän laittoi ison suklaarasian kärryyn"

– Kun kerroin, mitä tulin hakemaan, hän sanoi, että ota ostoskärry ja kerää kaikki, mitä apua tarvitseva perhe on pyytänyt, ja hän maksaa. Näytin ostoslistan miehelle ja sanoin, ettei ole pakko kaikkia ostaa, mutta mies velvoitti minua keräämään kaikki tuotteet.

– Vielä lopuksi hän laittoi ison suklaarasian kärryyn ja sanoi, että se on hyvän joulun toivotus tuntemattomalta mieheltä, hän muistelee.

Katso yllä oleva video: Koronakriisi on kasvattanut ruoka-avun tarvetta.

Laila Janhuselta pääsi itku, kun hänelle entuudestaan tuntematon mies lupasi maksaa vähävaraisen perheen ruokaostokset. Kuva: Laila Janhusen kotialbumi / All Over Press.

"Kyllä siinä itku tuli"

– Kyllä siinä itku tuli, ja siellä perheessä oli yhtä herkässä itku kuin minullakin. Perheen äiti sanoi minulle, että nyt he pärjäävät useamman viikon, kun heillä on ruokatarvikkeita.

Janhunen tietää itsekin, millaista on olla avun tarvitsijan osassa, kun hän neljä vuotta sitten halvaantui.

Sairastuminen jätti jälkeensä pysyvästi avun tarpeen. Janhusella on omaishoitaja, joka auttaa häntä yhä muun muassa kuljetuksessa ja ruokailussa.

Auttaja: "Joskus on itsellänikin ollut vaikeaa, niin tiedän, mistä on kyse"

M-market Paloniemen kauppias Piritta Pätäri kertoo, että he tekevät Janhusen kanssa yhteistyötä muun muassa hävikkiruoan jakamisessa.

– Olemme sopineet, että hän voi soittaa, ja mielellämme annamme hävikkiruokaa sellaiseen käyttöön, että siitä on todella hyötyä eikä ruokaa tarvitse heittää biojätteisiin.

– Yleensä hävikkiruoka on sitä, mitä laitetaan kiertoon, mutta harvemmin pystytään jakamaan sellaista, mikä on hyvillä päiväyksillä, Pätäri harmittelee.

– Olen yleisesti tykännyt auttaa, jos ihmisillä on hätä. Satuin olemaan paikalla, ja päätin toteuttaa sen. Ei sen kummempaa, rakennusalan yrittäjänä työskentelevä Peltonen toteaa vaatimattomasti.

– Joskus on itsellänikin ollut vaikeaa, niin tiedän, mistä on kyse. Olen tehnyt sellaisia spontaaneja arkipäiväisiä avunantoja. Se on varmaan kotoa lähtenyt tällainen kasvatus, hän pohtii.