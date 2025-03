Lapsiperheiden ahdinko syvenee – harrastustuki oli Sonyan pelastus

Unelmista totta -harrastustuki auttoi Sonya Saadaouita jatkamaan rakasta karateharrastusta.

Karate oli 9-vuotiaalle Sonya Saadaouille rakkautta ensisilmäyksellä.

Nyt arvokisamitaleihin tähtäävä Saadaoui on karaten hallitseva Suomen mestari, mutta kaikki oli lähellä loppua koronaan.

– Kun tuli korona, me molemmat vanhemmat jäätiin työttömäksi, kertoo Sonyan äiti Marja-Terttu Ojala-Saadaoui.

– Lapset jäivät etäkouluun ja me juttelimme kotona silloin, että harrastus on sellainen, että siitä ei tingitä. Täytyy keksiä joku keino.

Keinoksi löytyi SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki.

– Se oli aivan ehdoton edellytys, että harrastusta pystyi jatkamaan, äiti kertoo.

SOS-Lapsikylä on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lasten oikeuksia ympäri maailmaa suojeleva kansainvälinen järjestö, joka auttaa lapsia, jotka ovat vaarassa menettää tai ovat menettäneet vanhempiensa huolenpidon.

– Me autamme vuosittain noin 3 000 lasta ja nuorta ja vuosittain hakemusmäärät kasvavat noin 20 prosentilla, kertoo Unelmasta totta -harrastustuen ohjelmapäällikkö Päivi Häikiö.

– Tässä ajassa eletään tilanteessa, jossa lapsiperheköyhyys lisääntyy, Häikiö jatkaa.

"On aika paljon sitä viestiä, että "Onko minun elämälläni mitään merkitystä?" - Elina Stenvall

Toimeentulovaikeudet kasvussa

Tilastokeskuksen mukaan 930 000 henkilöä, eli noin 17 prosenttia kotitalousväestöstä, oli vuonna 2023 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä.

Lasten köyhyys- tai syrjäytymisriski kasvoi 14,1 prosentista 17,3 prosenttiin.

"Ei ole pakko leikata lapsilta ja nuorilta." - Petra Pieskä

Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevien ihmisten määrä kasvoi kolmanneksella 148 000 henkilöstä 198 000 henkilöön.

Vuonna 2024 yhdeksän prosenttia kuului kotitalouksiin, joilla oli vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin.

Toimeentulovaikeuksia koettiin viimeksi näin paljon 20 vuotta sitten.

"Hurjia keskusteluja aika pientenkin lasten kanssa"

Avuntarve näkyy kasvuna SOS-Lapsikylän eri kanavissa. Lapset myös saavat apua hätäänsä – esimerkiksi näin:

– Pystyy ottamaan lapsen kouluun yhteyttä ja chat-keskustelu päättyy siihen, että kuraattori soittaa lapselle. Se antaa sellaista turvallisuudentunnetta, toteaa järjestön ehkäisevän tuen johtaja Elina Stenvall.

Pysäyttävintä Stenvallin mielestä on kuitenkin tämä. Apuu-chatissa noin 2 500 lasta kertoi viime vuonna itsetuhoisuudesta.

– Ja tämä määrä on kasvanut nyt viime vuoden aikana. Pitää muistaa, että Apuu-chatissa lapset ovat 7–15-vuotiaita eli aika nuoria.

– Ne on hurjia keskusteluja käydä aika pientenkin lasten kanssa.

"Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta"

Yhteydenottojen perusteella viime vuonna tehtiin lähemmäs 500 hätäkeskuspuhelua. Vuotta aiemmin niitä oli 320.

Kasvua vuodessa oli noin 50 prosenttia.

– Yhteiskuntana meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta eikä nuorta. Me tarvitaan heidät kaikki mukaan. Toivoisin toivon rakentamista heidän elämäänsä, Stenvall sanoo.

Unelmasta totta -harrastustuen päätavoite on auttaa pienituloisen perheen lasta harrastuksen aloittamisessa tai jatkamisessa, jotta jokaisella lapsella voisi olla edes yksi ohjattu ja säännöllinen harrastus. Suurin osa tukea saaneista on 8–12-vuotiaita ja lähes 40 eri harrastusmuodon joukossa on myös kulttuuri- ja taideharrastuksen parissa harrastavia. Tuki myönnetään aina lapsen itse toivomaan mieleiseen harrastukseen.

Jatkotoimien määrä on kasvanut neljänneksellä vuoden takaisesta. Lapsia ohjataan Apuu-chatista viranomaisavun pariin, esimerkiksi hälytetään poliisi.

Apua ja toivoa tarvitsevat myös vanhemmat.

Noin joka neljäs yli 3 000:sta järjestön kyselyyn vastanneesta ei koe selviävänsä eteenpäin omasta elämäntilanteestaan ja suuri osa vanhemmista ei koe itsensä tai läheistensä voivan hyvin.

– Tosi moni vanhemmista tulee kertomaan, että he eivät jaksa omaa arkeaan tai kokevat, että eivät pärjää.

Nuorisojärjestöt pelkäävät jättileikkauksia

Huolta nuorista kantaa myös Nuorisoala, jonka mukaan kevään kehysriihessä alan alan järjestöjä uhkaa historiallisen suuri 40 prosentin valtionavustusleikkaus.

Nuorisoalan tekemän selvityksen mukaan leikkaukset vähentäisivät merkittävästi järjestöjen kykyä tarjota matalan kynnyksen toimintaa, kuten leirejä, kerhoja ja koulutuksia ja tekisi harrastamisesta kallista sekä sulkisi erityisesti vähävaraiset lapset, nuoret ja nuoret aikuiset ulkopuolelle.

– On mahdollista päättää olla leikkaamatta nimenomaan lapsilta ja nuorilta, toteaa vaikuttamistyön päällikkö Petra Pieskä.

– Nyt jo tiedetään, että nuorten hyvinvointi on kääntynyt laskuun, tyytyväisyys elämään ja toivo on laskussa. Päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia tulevaisuudelle,

Pieskän mukaan päätöksenteossa pitäisi priorisoida lapsia ja nuoria.

– Ei ole pakko leikata lapsilta ja nuorilta.

Minkälaista Suomea haluamme olla rakentamassa?

Miltä tulevaisuus nyt sitten näyttää, Elina Stenvall?

– Lasten kokemusten perusteella näyttää vähän jopa toivottamalta. On aika paljon sitä viestiä, että "Onko minun elämälläni mitään merkitystä?"

Stenvallin mukaan nyt olisi aika laajemmin miettiä, mitä tehdyt ja tulevat leikkaukset tarkoittavat ja keihin he erityisesti kohdentuvat sekä luoda visio siitä, mihin Suomi on matkalla.

– Päättäjät, järjestöt, julkinen sektori, me tarvitsemme kaikki aikuiset yhdessä miettimään, että minkälaista Suomea haluamme olla rakentamassa?

Päätavoite on auttaa pienituloisten perheiden lapsia

Enää Saadaoui ei tukea saa eikä sitä tarvitse. Tuki auttoi vaikeimman ajan yli. Unelmista puheen ollen, paljon on jo toteutunut.

– Olen nuorten maajoukkueessa, olen käynyt viisi kertaa EM-kisoissa, hallitseva Suomen mestari ja nyt tavoitellaan arvokisamitaleja alle 21-vuotiaiden sarjassa.

Saadaoui haaveilee olympialaisista.

– Jos karate olisi olympialaisissa, niin se olisi ihan selkeä päätavoite minulle ja tosi monelle muullekin.

Omien tavoitteittensa lisäksi Saadaoui antaa toivoa muille valmentamalla lapsia, joilla on erinäisiä haasteita.