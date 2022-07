Estääkö aurinkovoide ruskettumisen? Ihotautilääkäri perkaa 10 väitettä auringonotosta – tämän virheen moni tekee

Auringossa lokoilu on monen suosikkipuuhaa kesällä ja talvisin kalpeaksi vaalentunutta ihoa lähdetään ruskettamaan myös ulkomaille.

Väite 1: Aurinkorasva estää ruskettumisen kokonaan

– Periaatteessa tämä on sekä tarua että totta. Jos ihon suojaa oikeaoppisesti todella huolellisesti, esimerkiksi aurinkovoiteella, jossa suojakerroin on 50 ja sen lisäksi välttelee aurinkoa, niin päämäärähän on, ettei iho saa UV-säteilyä ja näin ollen ei myöskään rusketu, kommentoi Terveystalon iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Maria Huttunen.