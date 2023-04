Et kai tee yleistä virhettä laittaessasi aurinkovoidetta lapselle? Asiantuntija: "Se on meidän perisyntimme"

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa keskusteltiin tiistaina auringon haitallisista vaikutuksista ja uv-säteilylle altistumisen seurauksista. Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela kertoi lähetyksessä uv-säteilyn ja melanooman yhteydestä sekä antoi käytännön vinkkejä auringolta suojautumiseen. Melanoomatapausten määrä on ollut Suomessa kasvussa koko 2000-luvun.

– Riskit tiedetään varsin hyvin, varsinkin se, että ihon palaminen on huono juttu. Ehkä vähän huonommin ymmärretään kokonaiseliniän aikainen aurinkoaltistus ja sen merkitys, Löflund-Kuusela kommentoi suomalaisten tietoisuutta auringon riskeistä.

Näin lapsi kannattaa suojata auringolta

Asiantuntijan mukaan auringolta kannattaa ensisijaisesti suojautua vaatteiden avulla sekä varjoon hakeutumalla. Aurinkovoidetta sen sijaan käytetään lisäsuojakeinona. Vanhemmilla on myös vastuu suojata lapsensa auringolta.

– Nyrkkisääntönä pitää muistaa, että lasten ihoa on todella tärkeää suojata. Mitä pienempi lapsi niin sitä tärkeämpää. Ihan pienimmät lapset on hyvä pitää varjossa kokonaan suojassa auringolta. Kun auringossa aletaan touhuamaan ja leikkimään, niin varjopaikat on hyvä hyödyntää