Nämä hälytysmerkit kielivät ihosyövästä – lääkäri kumoaa yleisen harhaluulon: "Vain 20 prosenttia niistä syntyy luomeen"

Juhannukseksi on lupailtu kunnon helleaaltoa Suomeen . Auringonpalvojille tämä on hyvä uutinen, mutta samalla on syytä tiedostaa myös aurinkoon liittyvät riskit. MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa nostettiin puheenaiheeksi ihosyövät, jotka ovat viime vuosien aikana yleistyneet Suomessa.

Melanooman yleistymiseen monia syitä

– Siinä on monta tekijää. Varmaankin yksi on se, että diagnostiikka on parantunut. Lisäksi ihmisten tietoisuus on parantunut, eli he lähtevät näyttämään näitä epäilyttäviä ihomuutoksia aikaisemmin. Yksi tekijä on myös se, että väestö vanhenee, eli on enemmän aikaa sairastua melanoomaan, Hernberg listaa.