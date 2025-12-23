Poliisin mukaan epäilty koki, että uhri olisi pettänyt hänen luottamuksensa etenkin liiketoiminta-asioihin liittyen.

Espoon Soukanniemessä 7. toukokuuta tapahtuneen epäillyn murhan esitutkinta on saatu valmiiksi.

Miehen epäillään murhanneen liikekumppaninsa tapauksessa, jonka motiiviin liittyvät liiketoiminnalliset ja ystävyyssuhteeseen liittyvät asiat.

Näin tapahtumat etenivät

Poliisin mukaan keskiviikkona 7.toukokuuta uhrin ja epäillyn välillä kärjistyi liikentoiminnan erimielisyyksiin liittyvät asiat.

He olivat tunteneet toisesnsa liiketoiminnan kautta useiden vuosikymmenien ajan ja tehneet yhteistyötä.

Poliisin tietojen mukaan epäilty lähti ostamaan tekovälinettä eli rakennuspuukkoa myymälästä noin kello 20. Noin tunnin kuluttua epäilty saapui uhrin asunnolle Espoon Soukanniemessä.

Henkirikos tapahtui tämän talon eteisessä.MTV / MIIKKA HUJANEN

Poliisin käsityksen mukaan epäilty aiheutti tällöin asunnon eteistilassa uhrin kuoleman teräasetta käyttäen. Väkivallanteko kohdistui kaulan alueelle.

Tekoon ei uskota liittyvän muita henkilöitä.

Epäillyn uskotaan tämän jälkeen ottaneen yhteyttä puolisoonsa, joka puolestaan otti yhteyttä heidän lapseensa.

Pariskunnan lapsi saapui yhteydenoton seurauksena tapahtumapaikalle, mistä hän soitti välittömästi hätäkeskukseen noin kello 22.30. Uhri löytyi kuolleena asunnon eteisestä.

Epäilty otettiin kiinni rikospaikalta samana päivänä ja vangittiin muutamaa päivää myöhemmin.

MTV Uutisten mukaan epäilty tekijä on 62-vuotias mies ja liikekumppani, 56-vuotias toimitusjohtajamiljonääri.

Poliisi uskoo teon olleen suunniteltu. Epäilty hankki teräaseen ennen tekoa ja kertoi hieman ennen tekoa viestikeskustelussa olevansa eri maassa, kun hän todellisuudessa oli tuolloin Suomessa.

Tapaus lähtee syyteharkintaan nimikkeellä murha.

Motiivi liittyy liiketoimintaan

Epäilty ja uhri tunsivat toisensa liiketoiminnan kautta ja olivat myös ystäviä keskenään.

Poliisin mukaan epäilty koki, että uhri olisi pettänyt hänen luottamuksensa etenkin liiketoiminta-asioihin liittyen. Tähän poliisi epäilee henkirikoksen motiivin liittyvän.

Epäillyn puolustusasianajajansa keväällä antaman lausunnon mukaan 62-vuotias mies on "äärettömän pahoillaan tapahtuneesta".