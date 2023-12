Jos kumppanillasi ei seiso, toimi näin – "Suurimmalla osalla erektio-ongelmat poistuvat, kun..."

Kun erektio tekee oharit tai lopahtaa kesken intiimin hetken, ovat seksin molemmat tai kaikki osapuolet yleensä hieman hämillään tilanteessa. Hyvin usein erektio-ongelman syy piilee korvien välissä ja siksi on tärkeää, ettei aiheesta muodostuisi mörköä seksikumppaneiden välille tai miehen tai muun peniksellisen mieleen.

1. Älä lisää paineita

Kun erektion kanssa ilmenee ongelmia, on luonnollista ja hyvin yleistä, että osapuolet ottavat tilanteen jollain tapaa itseensä.

– Vaikka tuntisit tilanteessa suuttumusta tai pettymystä, älä lähde syyttelemään itseäsi tai toista. Hyvin yleistä on, että erektiohäiriöitä ilmenee silloin, kun ihminen jännittää tai on kasannut liikaa odotuksia seksiä kohtaan. Jos kumppani vielä alkaa syyllistämään tai tenttaamaan siitä, mikä on vikana, lisää se jännitystä entisestään, Anna Kolster sanoo.