NY Times: Pentagon-vuodot paljastavat USA:n tietävän Venäjän armeijan suunnitelmista ja vakoilevan Ukrainaakin

Dokumenteissa näkyy, että Yhdysvallat on kyennyt päivittäin varoittamaan Ukrainaa venäläishyökkäysten aikatauluista ja jopa kohteista, NYT toteaa. Selvältä näyttää, että Yhdysvallat on hyvin perillä Moskovan sotasuunnitelmista.

New York Timesin mukaan tiedusteluraportit vihjaavat myös siihen suuntaan, että Yhdysvallat on vakoillut Ukrainan poliittista ja sotilaallista johtoa. Myös virallisia liittolaisia on vakoiltu, kirjoittaa myös The Washington Post.