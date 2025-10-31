Venäjä väittää piirittäneensä kaksi kaupunkia, joihin se nyt ehdottaa lyhyitä tulitaukoja. Asiantuntija-arviot eivät puolla Venäjän kantaa piirityksestä.
Venäjä on yksipuolisesti ilmoittanut olevansa valmis lyhyisiin tulitaukoihin Ukrainan Pokrovskin ja Kupjanskin kaupunkien alueilla.
Tulitaukoehdotuksista kertoi Venäjän puolustusministeriö, jonka mukaan presidentti Vladimir Putin ehdotti rajallisia tulitaukoja sekä 29. että 30. lokakuuta. Siitä, koska tulitauot olisivat, ei ole varmuutta.
Venäjän väitteiden mukaan tulitaukojen tarkoitus on mahdollistaa toimittajien vierailu Pokrovskissa ja Kupjanskissa taistelevien ukrainalaisjoukkojen luona.
Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).
Pokrovsk sijaitsee Itä-Ukrainassa Donetskin alueella, kun taas Kupjansk Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa.
Venäjä väittää piirittäneensä
Venäjä väittää piirittäneensä Pokrovskissa ja Kupjanskin kaupungeissa taistelevat ukrainalaisjoukot. Ajatushautomo ISW:n mukaan väite ei pidä paikkaansa.