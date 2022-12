Elintarvikeväri yhteydessä suolistosairauksiin – vältä tällaisia ruokia

Mistä alluranpunaisen tunnistaa?

Alluranpunainen on Euroopan alueellakin hyväksytty keinotekoisesti valmistettu elintarvikeväri, jota saattaa löytyä esimerkiksi juomista, jälkiruoista, makeisista ja leivonnaisista.

Aiemmin atsovärit on yhdistetty tutkimuksissa lasten ylivilkkauteen ja keskittymisvaikeuksiin. Ruokaviraston asiantuntija kertoi MTV Uutisille vuonna 2020 , että suomalaisten altistus alluranpunaiselle on kuitenkin turvallisella tasolla.

Ultraprosessoitu ruoka voi vahingoittaa suolistoa

Päivittäinen pitkälle prosessoidun ruoan syöminen on yhdistetty suurempaan riskiin sairastua tulehduksellisiin suolistosairauksiin. Syyksi on epäilty ultraprosessoitujen ruokien sisältämää suolaa, rasvaa ja sokeria. Rasvaisen ruokavalion on osoitettu lisäävän suoliston limakalvoestettä vaurioittavien sappihappojen määrää suolistossa.