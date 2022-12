Elämäntavat, jotka auttavat uniapneaan – ilman laihtumistakin

Uniapnea tarkoittaa unenaikaisia hengityskatkoja sisäänhengityksen estymisen vuoksi. Ylipaino on tärkein uniapnean kehittymiselle herkistävä tekijä, sillä suun ja kaulan alueelle kertynyt rasvakudos ahtauttaa ylähengitysteitä.

Laihdutus on uniapnean tärkein itsehoitokeino, mikäli ihminen kantaa liikakiloja. Tutkimuksissa on kuitenkin saatu viitteitä siitä, että terveelliset elämäntavat voivat helpottaa uniapneaa ilman laihtumistakin, kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post.