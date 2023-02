Eija on yrittänyt jo kuukauden päästä kalliista sähkösopimuksestaan eroon sopimussakolla – törmäsi sähköyhtiön muuriin

Eija Saarikivi on yrittänyt epäonnistuneesti irtisanoa määräaikaista sähkösopimustaan jo tammikuusta lähtien. Ongelmaksi on muodostunut hänen mukaansa sähköyhtiön toiminta, sillä puhelimitse tehty irtisanominen ei ole yrityksestä huolimatta edennyt.

Saarikivellä on tällä hetkellä kahden vuoden määräaikainen sähkösopimus Vattenfallilta, jossa sähkön hinta on 33,50 senttiä kilowattitunnilta. Sopimuksen ehdoissa mainitaan, että irtisanominen on mahdollista sopimussakolla.

– Jos asiakkaalla on sopimussakko kirjattu ehtoihin, asiakaspalvelija voi laskea sakon saman tien. Asiakaspalvelulla on käytössään laskuri, jolla määrän voi laskea ja kertoa sen asiakkaalle puhelimessa.

Sähköyhtiön asiakaspalvelun ruuhkat vesittivät irtisanomisen

Myös helsinkiläinen Nina Neimann on yrittänyt irtisanoa vastikään ottamaansa vuoden määräaikaista sopimusta. Neimannin ongelma on puolestaan ollut se, ettei hän lukuisista soitoista huolimatta ole päässyt Helenin asiakaspalveluun läpi.

– Yleisesti ottaen pystymme lokitiedoistamme tarkistamaan, onko asiakas yrittänyt soittaa meille peruutusajan sisällä. Jos on, korjaamme tilauksen takautuvasti. Valitettavasti asiakaspalvelussamme on ruuhkaa ja tilanne vaihtelee päivä- ja tuntikohtaisesti.

Yhtiön asiakaspalvelu on parhaillaan ruuhkaantunut runsaiden asiakaskyselyjen ja järjestelmävirheen vuoksi, joka on hidastanut asiakaspalvelua.

130 000 kotitaloutta kiinni kalliissa sopimuksissa

– Se on varsin suuri määrä. Sähkö on aina ollut asia, josta meille tulee yhteydenottoja, mutta sähkön hinnannousu ja sen seuraukset ovat lisänneet niitä arviolta noin kolmanneksen.

– Meillä on yhden aikuisen talous, jossa on huolettavana erityislapsia. Yritän elää todella säästeliäästi, koska minulla ei ole varaa tällaisiin sähkölaskuihin. Vaikka en olekaan niitä ihmisiä, jotka lämmittävät omakotitaloaan sähköllä, minunkin sähkölaskuni käytännössä seitsenkertaistuu nyt, ilman, että voin irtisanoa sitä, Saarikivi sanoo.

– Jos niitä on viime syksynä tarjottu, hinta on ollut hyvin korkea, jopa 30 tai 40 senttiä kilowattitunnilta, joskus ylikin. Kun sopimukset nyt alkuvuodesta astuvat voimaan, hintataso on alempi. Kuluttajan kannalta on ongelmallista, jos sopimuksia on kiirehditty tarpeettoman aikaisin, koska sopimuksen ehtii tekemään muutamaa viikkoakin ennen sopimuksen päättymistä, johtava asiantuntija Jukka Kaakkola kilpailu- ja kuluttajavirastosta kommentoi MTV:lle.