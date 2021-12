Hulppeaa 300 neliön omakotitaloa lämmittävä Pekka Piri vaihtoi sähkösopimuksensa: "Hinnannousu järkyttävää"

Yksi heistä on espoolainen Pekka Piri. Pelkästään hänen omakotitalossa on jo kolmisen sataa asuinneliötä lämmitettävänä. Sähkönhinnan nousua hän seurasi pelonsekaisin tuntein.

– Kauhulla on oikea sana. Ennen hinta oli 5–6 senttiä kilowattitunnilta, nyt se on voinut mennä jo 120 senttiin. Se on ihan järkyttävää, Piri sanoo.