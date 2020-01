Tällaisista sähköyhtiöistä tehdään eniten valituksia – houkuttelevan tarjouksen todellinen laita kolahti postiluukusta sisään vain kuukausi myöhemmin

– Kuluttajan kannalta hintojen vertailu on kuluttavaa, sillä yhtiöt käyttävät sivustolla halpoja houkutushintoja, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Jukka Kaakkola.

Postista kolahtaa yllätys vain kuukausi myöhemmin

– Jos peruste on, että sähkönhankintakustannukset ovat nousseet, niin herää kysymys miksi yhtiöt jatkavat halvan hinnan tarjoamista uusille asiakkaille.

Keskivertoa enemmän valituksia

– Olemme antaneet heille huomautuksen markkinointitavasta, jota he käyttävät sähkön hintavertailusivulla, Kaakkola sanoo.

Fi-Nergy Voiman omistajan Håkan Gustafssonin mukaan yhtiöllä on tällä hetkellä yli 30 000 asiakasta.

Laskutuksesta valituksia

Sähköntoimituksesta laskutetaan etukäteen käytön perustella. Se on arvioitu usein huomattavasti liian suureksi eikä laskutusta ole tasattu vastaamaan todellista sähkönkulutusta.

– KKV:n mukaan liian suuri kulutus on ongelma, koska laskutamme ennakkoon 10 prosenttia tästä arviosta per kuukausi. Heidän tulkintansa mukaan tästä tulisi ennakkolaskutusta 120 prosenttia vuodessa. Kuitenkaan näin ei todellisuudessa ole, koska tasaukset on tehtävä vähintään neljä kertaa vuodessa, jolloin tämän ennakon laskeminen nollaantuu.