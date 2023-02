Sähkön hinta laski ja sähkösopimus kaduttaa, onko mitään tehtävissä? – "Jälkiviisas on helppo olla"

Sähkön hinta on kääntynyt laskuun energiakriisin huippulukemista. Huomenta Suomen haastattelussa markkinoinnista vastaava johtaja Antti Paananen Energiavirastosta ja kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho Fortum Suomesta kertoivat, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hinnan laskuun.

– Yksi tärkeä syy on ollut tämä talvi. Se on ollut leuto niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin Keski-Euroopassa, Paananen sanoo.

– Kansalaisten energiansäästökin on osaltaan vaikuttanut, Paananen sanoo.

Yrttiaho on samoilla linjoilla. Hän lisää yhdeksi syyksi sen, että tuulivoiman tuotanto ja käytettävyys ovat olleet hyvällä tasolla.

Määräaikainen sähkösopimus saattaa jo kaduttaa

Yrttiahon mukaan määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen ydinajatus on, että kuluttaja haluaa sitoa sähkön hinnan ja suojautua hinnan muutoksilta. Ajatus perustuu siihen, että suojaudutaan hinnan mahdollisilta nousuilta.

– Syksyllä näytti siltä, että talvesta tulee todella hankala. Onneksi tilanne on nyt parantunut, Yrttiaho sanoo.

– Kolikon toinen puoli on se, että jos hinnat menevät alas, sinun hintasi pysyy. Lähdetään ajatuksesta, että sinulla on ollut paras mahdollinen tieto päätöksentekohetkellä. Jälkiviisas on helppo olla.