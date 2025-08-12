Yli 400 000 suomalaisen sähkömaksut nousevat syksyllä

Energiayhtiö Helen ilmoittaa nostavansa sähkön siirtomaksuja lokakuun alussa. Taustalla ovat inflaation ohella Fingridin korotukset kantaverkkomaksuihin.

Satojen tuhansien suomalaisten sähkölaskut nousevat syksyllä, kun energiayhtiö Helen korottaa hintojaan.

Yhtiö tiedotti tiistaina asiakkailleen, että sen verkkopalveluhinnat nousevat vajaalla kahdeksalla prosentilla 1. lokakuuta alkaen.

Kyse on käytännössä sähkön siirtomaksuista, joita alueelliset sähköverkkoyhtiöt perivät asiakkailtaan. Helen on Suomen suurimpia energiayhtiöitä, jonka konserniin kuuluu kuluttajasähkön vähittäiskaupan ohella sähkön tuotantoa ja sähköverkon ylläpitoa.

Helen Sähköverkko toimittaa sähköä Helsingin alueella yli 414 000 asiakkaalle.

Taustalla kustannusten nousu

Yhtiön mukaan hintojen korottamisen taustalla on useita syitä. Keskeisin on kantaverkkoyhtiö Fingridin korotus, joka tuli voimaan jo tämän vuoden alussa.

Myös Fingridin korotus kantaverkkomaksuihin oli suuruudeltaan kahdeksan prosenttia.

Helenin mukaan muita syitä siirtomaksujen nostolle ovat inflaatio ja korkotason nousu. Lisäksi yhtiö sanoo lisäävänsä investointeja sähköverkon kapasiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi.

Yhtiö arvioi tyypillisen kerrostaloasukkaan sähkönsiirron kallistuvan 1,11 eurolla kuukaudessa, kun vuosikulutus on 2500 kilowattituntia (kWh). Omakotitalonsa sähköllä lämmittävän asukkaan kuukausikulujen taas arvioidaan nousevan 4,16 eurolla, kun vuosikulutus on 16 000 kWh.

Asiakkaiden sähköenergian hinta pysyy kuitenkin nykyisellä tasolla myös lokakuussa. Tällä hetkellä yhtiö tarjoaa kahden vuoden määräaikaista sähkösopimusta noin kahdeksan sentin kilowattihinnalla.

Puolen vuoden sopimuksen asiakas saa vajaalla kymmenellä sentillä kilowattitunnilta, ja molemmissa tapauksissa sähköenergian perusmaksu on noin neljä euroa kuukaudessa.

Lue lisää aiheesta: Suomessa ollut Euroopan halvinta sähköä – datakeskukset eivät uhkaa asiantuntijoiden mukaan hintaa

