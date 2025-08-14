Pörssisähkön hinta nousee jälleen – illalla kannattaa olla tarkkana

1408-LK-pörssisähkö
Hinta on selvästi keskimääräistä korkeammalla.Lehtikuva
Julkaistu 49 minuuttia sitten

STT

Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Hinta nousee illalla lähes 21 senttiin kilowattitunnilta.

Tyyni sää nostaa pörssisähkön hintaa. Pörssisähkön hinta on Porssisahko.fi-sivuston mukaan tänään kalleimmillaan iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä. Tällöin se maksaa lähes 21 senttiä kilowattitunnilta.

Keskihinta on tänään reilut 11 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on selvästi keskimääräistä korkeammalla, sillä pörssisähkön keskihinta on ollut tänä vuonna 5,45 senttiä kilowattitunnilta.

Myös eilen Iltayhdeksän ja -kymmenen välillä kilowattitunnista joutui maksamaan enemmän eli lähes 23 senttiä, mutta iltakymmenen jälkeen hinta putosi noin 18 senttiin kilowattitunnilta.

Lisää aiheesta:

Pörssisähkön hinta nyt poikkeuksellisen kallistaVaroitus pörssisähkön käyttäjillePörssisähkön hinta pomppaa aamullaPörssisähkön hintapiikki tältä erää ohiPörssisähkön hinta käy huomenna korkeallaPörssisähkön keskihinta pysyy tänäänkin selkeästi tavallista korkeampana
SähköTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sähkö