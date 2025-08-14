Pörssisähkön hinta nousee jälleen – illalla kannattaa olla tarkkana

Hinta nousee illalla lähes 21 senttiin kilowattitunnilta.

Tyyni sää nostaa pörssisähkön hintaa. Pörssisähkön hinta on Porssisahko.fi-sivuston mukaan tänään kalleimmillaan iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä. Tällöin se maksaa lähes 21 senttiä kilowattitunnilta.

Keskihinta on tänään reilut 11 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on selvästi keskimääräistä korkeammalla, sillä pörssisähkön keskihinta on ollut tänä vuonna 5,45 senttiä kilowattitunnilta.

Myös eilen Iltayhdeksän ja -kymmenen välillä kilowattitunnista joutui maksamaan enemmän eli lähes 23 senttiä, mutta iltakymmenen jälkeen hinta putosi noin 18 senttiin kilowattitunnilta.