Kymmenettuhannet suomalaiset jumissa kalliin sähkösopimuksen kanssa – jos yhtiö vaatii irtisanomisesta kohtuuttoman korvauksen, on vielä yksi keino

Moni suomalainen kärvistelee edelleen kalliin sähkösopimuksen kanssa, mikäli on sattunut tekemään määräaikaisen sopimuksen viime vuoden lopulla. Kun energiakriisi näytti nostavan hintoja pitkälle tulevaisuuteen, tarttui moni kuluttaja määräaikaisiin sopimuksiin, joissa sähköenergian hinta oli jopa yli 40 senttiä kilowattitunnilta.

Osa sähköyhtiöistä on laskenut määräaikaisten sopimusten hintoja, mutta esimerkiksi Suomen suurin sähköyhtiö Fortum pitää edelleen kiinni määräaikaisista sopimuksista, jotka solmittiin kalliin tuotantosähkön aikana loppuvuodesta.

– Ensinnäkin sanon, että ymmärrämme hyvin niiden asiakkaiden harmistuksen, jotka ovat lukinneet hintansa syksyllä. Mutta palaisin siihen määräaikaisen kiinteän sopimuksen ajatukseen, että asiakas on halunnut sitoa hintansa määräajaksi, jotta markkinahinnan muutokset eivät vaikuta hänen hintaansa. Ensisijaisesti ajatus on tietenkin suojautua hintojen nousua vastaan, mutta kääntöpuolena on, että markkinahintojen laskiessa kuluttaja maksaa edelleen samaa hintaa, sanoo Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho.