Talousvaliokunta vetoaa sähköyhtiöihin: Kohtuullistakaa kalliita määräaikaisia sopimuksia

Monet kotitaloudet ovat jumissa solmimiensa kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten kanssa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan noin 130 000 asuntokuntaa on tehnyt sopimuksia aikana, jolloin hinnat olivat yli 30 senttiä kilowattitunnilta.

– Suomessa on sopimusvapaus ja tehdyt sopimukset ovat sitovia, mutta yhtiöillä on mahdollisuus ja myös velvollisuus oma-aloitteisesti kantaa yhteiskuntavastuuta ja tulla ihmisiä vastaan, kuten osa yhtiöistä on jo tehnytkin, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.