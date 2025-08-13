Meduusat valtasivat yhden Euroopan suurimmista ydinvoimaloista

Meduusainvaasion kohteeksi joutunut ydinvoimala Pohjois-Ranskassa on osin käynnistetty uudelleen, kertoi voimalaa operoiva EDF keskiviikkona.
Dunkerquen lähellä Gravelinesissä sijaitseva voimala joutui tiistaina sulkemaan neljä 900 megawatin reaktoriaan meduusaparven tukittua jäähdytyspumput. Keskiviikkona saatiin käynnistettyä yksi neljästä suljetusta reaktorista. Kolmen muun käynnistys tapahtunee EDF:n edustajan mukaan "lähipäivinä".
Voimalan reaktoreista kaksi oli suljettu jo ennen meduusainvaasiota huollon vuoksi.
Meduusojen määrä on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Tähän ovat asiantuntijoiden mukaan syynä ylikalastus, muovin määrän lisääntyminen merissä ja ilmastonmuutos.
Gravelinesin voimala kuuluu Euroopan suurimpiin. Ranska tuottaa kolme viidesosaa sähköstään ydinvoimalla.