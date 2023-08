Pienyrittäjä Niina taisteli sähköyhtiötä vastaan kahdeksan kuukautta – joutui maksamaan kahta sopimusta

– Luotin siihen heidän viestiinsä, sillä siinä sanotaan ihan selvästi, että he irtisanovat vanhan sopimuksen, Niina toteaa.

MTV Uutiset on nähnyt Niinan allekirjoittaman sähkösopimuksen sekä myyjän tekstiviestitse tekemän lupauksen vanhan sopimuksen irtisanomisesta.

Niina maksoi kahdelle sähköyhtiölle samaan aikaan

– Olisin osannut tehdä sen jo silloin syyskuussa, jos he olisivat kertoneet (ettei irtisanominen onnistunut). Ja olisimme voineet vaihtaa sopimuksen alkamispäivän kuuden kuukauden päähän, Niina sanoo.

– Ei minulla käynyt mielessänikään, että minulla olisi vanhassa sopimuksessa puolen vuoden irtisanomisaika. He eivät puhuneet mitään, että se olisi edes mahdollista, hän kertoo.

Niina kertoo, että hän on yrittänyt useaan otteeseen selvittää tilannetta NGE:n kanssa ja kysyä, miksei hänelle ilmoitettu, että edellistä sopimusta ei saatu purettua.

– Minun mielestäni se on aika iso raha pienyrittäjälle, Niina sanoo.

NGE päätti hyvittää rahat: "Sarja väärinymmärryksiä ja virheellisiä tulkintoja"

Siitä huolimatta Kastrén toteaa, että NGE on käynyt kokonaisuuden uudelleen läpi ja arvioinut tilannetta ”nyt esille nousseiden näkökohtien valossa.”

Niinalle sopimuksen myynyt henkilö ei ollut NGE:n palkkalistoilla, vaan töissä jälleenmyyjällä. Kastrénin mukaan kyseisen jälleenmyyjän ja NGE:n välinen sopimussuhde on päättynyt.

Miksi Niinalle ei ilmoitettu?

Kastrén myös toteaa, että yhtiö on käynyt aiheesta keskusteluja Niinan kanssa useaan otteeseen kuluneen vuoden aikana.

Kastrén kommentoi itse sopimusta sanoen, että yritysasiakkaille on tarjolla sopimuksia, joissa asiakas maksaa sopimuksessa määritellyn sähkön hintasuojauksen riippumatta toteutuneesta sähkönkulutuksesta.

MTV otti yhteyttä yritykseen

Niina kertoo MTV Uutisille ihmettelevänsä, miksei NGE ollut aikaisemmin suostunut hyvittämään kuluja, vaikka keskustelua aiheesta on käyty yhtiön kanssa jo useita kuukausia.

NGE oli Niinaan yhteydessä viimeksi maanantaina 7. elokuuta, jolloin häntä muistutettiin maksamaan loput sähkön suojaukseen liittyneistä maksuista seuraavaan päivään mennessä. MTV on nähnyt kyseiset viestit.

Juristi: toiminnassa on kohtuuttomalta kuulostavia piirteitä

Pynnönen Andersson huomauttaa, että uutta sopimusta solmiessa asiakkaan tulisi tietää, millainen hänen nykyinen sopimuksensa on, eteenkin, jos kyseessä on kuluttajan sijaan yrittäjä.

Hän myös toteaa, ettei uusi sähkömyyjä voi tietää, millaiset ehdot aikaisemmassa, eri yhtiön kanssa solmitussa sopimuksessa on.

– Mielestäni olisi kohtuullista, että he muistuttaisivat, ennen kuin tekevät uuden sähkösopimuksen, että olethan sinä tarkistanut sen voimassa olevan sopimuksen.

Samalla Pynnönen Andersson kuitenkin huomauttaa, että yhtiön toiminnassa on myös kohtuuttomalta kuulostavia piirteitä, ja että myyjä on luvannut liikaa luvatessaan, että vanha sopimus irtisanotaan.

– Jossain vaiheessahan uuden sähkömyyjän on pitänyt ymmärtää, että he eivät saa kytkettyä heidän sähköään, koska siellä on sähkönmyyjä jo, hän toteaa.