Voiko ylikalliista sähkösopimuksesta päästä irti?

Pörssihinta kääntyi sittemmin laskuun, mutta omassa sopimuksessa hinta on voitu jo lyödä lukkoon pitkäksikin ajaksi – joskus jopa kahdeksi vuodeksi.

Asiasta on tullut epätavallisen runsaasti yhteydenottoja kuluttajilta sekä Kuluttajaliittoon että Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV).

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on marraskuun jälkeen tullut kyselyitä noin 2 000 kuluttajalta sähkösopimuksiin ja -laskuihin liittyen, kertoo KKV:n johtava asiantuntija Jukka Kaakkola.

– Tilanne on monen kuluttajan kohdalla kohtuuton. On käynyt ilmi, että myös myyjien osalta on tarjottu hyvin kalliita jatkosopimuksia jo ennen edellisen sopimuksen määräajan päättymistä, joskus jopa jo kuusi kuukautta ennen määräajan päättymistä, Kaakkola kertoi STT:lle.