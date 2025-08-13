Pörssisähkön hinta nousee illalla poikkeuksellisen korkeaksi

Kalleinta sähkö on kello 20–21, jolloin kilowattitunnin hinta nousee lähes 28 senttiin.
Pörssisähkön hinta nousee tänä iltana vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeaksi. Iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä kilowattitunnin hinta nousee Porssisahko.fi-sivuston mukaan lähes 28 senttiin.
Iltayhdeksän ja -kymmenen välillä kilowattitunnista joutuu maksamaan lähes 23 senttiä, mutta iltakymmenen jälkeen hinta putoaa noin 18 senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hintaa nostavat Helsingin Sanomien mukaan ennen muuta heikot tuuliolosuhteet tuulivoiman tärkeimmillä tuotantoalueilla, erityisesti Suomen länsirannikolla.