"Olutta rakastava karvanaama" laittoi ilmoituksen Facebook -ryhmään ja tapasi elämänsä naisen – vastalause Tinderin pinnallisuudelle johti kosintaan kuukauden päästä ensitreffeistä

Onkohan tuo Antti? Entäpä tuo? Ei ole. Hän on tainnut tehdä minulle oharit ja nauraa nyt jossakin makeasti kavereidensa kanssa.”

– Olemme usein palanneet tuohon hetkeen ja jossitelleet, että mitä jos en olisikaan antanut toista mahdollisuutta emmekä olisi ikinä nähneet. Olen aina uskonut kohtaloon ja siihen, että kaikella on tarkoitus, Gröhn, 30, sanoo nyt aurinkoisessa Strömbergin puistossa.

Vastaisku pinnallisuudelle

– Ryhmän sanoma oli sellainen, että hei, on syytä keskittyä muuhunkin kuin siihen pärstävärkkiin Tinderin profiilikuvassa, Koskinen kommentoi.

Hän kertoo olevansa hirveän tyytyväinen siihen, että tiettävästi ainakin yksi pitkäaikainen pari on syntynyt ryhmän kautta ja lisäksi se on poikinut lukemattomia treffejä sekä ystävyyssuhteita.

Rakastu Kalliossa -ryhmän tarkoituksena on, että ihmiset saavat laittaa itsestään vanhanaikaiseen tyyliin seuranhakuilmoituksia ja mainostaa itseään.

Löytyykö kulman takaa joku parempi?

– Tämä on johtanut siihen, että ihmisten pitää käyttää enemmän aikaa selvittääkseen, miten kuhunkin äppiin ilmoittautuneet ihmiset ovat valikoituneet. Ihmiset surffailevat äppien välillä miettien, mikä on heille sopiva äppi. Kun valinvaraa on yhä enemmän, se vaikeuttaa valintaa, Kontula pohtii.