Jasmi Joensuu on hiihtänyt kärkiajan Tour de Skin sprintin aika-ajossa. Joensuu nappasi kärkipaikan 74 sadasosasekunnin erolla Sveitsin Nadine Fähndrichiin. Ruotsin Moa Ilar oli kolmas.

Johanna Matintalo oli kuudes, Jasmin Kähärä kymmenes ja Vilma Nissinen 17:s. Vilma Ryytty jäi sijalle 40 ja karsiutui kilpailun erävaiheesta. Kerttu Niskanen keskeytti kiertueen ennen Val di Fiemmen sprinttiä.

Miesten puolella kovinta vauhtia piti odotetusti Norjan Johannes Hösflot Kläbo. Suomalaisista Niilo Moilanen oli neljänneksi ja Joni Mäki viidenneksi nopein. Perttu Hyvärinen oli 45:s ja Petteri Koivisto 61:s, joten he karsiutuivat.

Kilpailun erävaihe alkaa kello 15.45 Suomen aikaa.