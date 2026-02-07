Ruotsalaishiihtäjä Moa Ilar nosti esiin joidenkin kisajärjestäjien pöyristyttävän käytöksen Val di Fiemmessä.

Maastohiihdon olympiakisat käynnistyivät lauantaina naisten yhdistelmäkilpailulla Val di Fiemmessä. Kaikki ei ruotsalaishiihtäjä Moa Ilarin mukaan sujunut kisajärjestelyissä niin kuin pitää.

Kisan jälkeen hiihtäjät pääsivät maalialueen reunaan hengähdyspaikalle, jossa he saattoivat tasata hengitystä ja vaihtaa vaatetusta. Monelle kilpailijalle omaa aikaa ei kuitenkaan suotu, kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Useampi kisajärjestäjäorganisaatioon kuulunut henkilö meni lehden mukaan häiriköimään urheilijoita ja pyytämään näiltä yhteiskuvaa. Yksi häiriintyneistä oli Ilar.

– Se oli niin tarpeetonta, Ilar sadatteli Expressenille.

– Seisomme siellä takana, täysin puhki ja vaihdamme vaatteitamme. Sitten siellä on virkailijoita, jotka tulevat ottamaan meistä kuvia, kun vaihdamme. Se on sopimatonta.

Ilar kertoi kääntäneensä tilanteessa selkänsä. Hänen käsityksensä mukaan toiset kisaorganisaation jäsenet menivät lopulta kertomaan kännykänkäyttelijöille, että kamerat on pantava pois.

Kansainvälisen hiihtoliiton maailmancupkisoista vastaava johtaja Doris Kallen totesi Expressenille, että edellä kuvattua käytöstä ei enää suvaita.

– Olemme kiitollisia kaikille vapaaehtoisille, mutta heidän on tiedettävä, mikä heidän tehtävänsä on, Kallen summasi.