Sportin uusi päävalmentaja Doug Shedden nähdään ensi kertaa vaasalaisseuran penkin takana keskiviikon SM-liigaottelussa Turun Palloseuraa vastaan.

Sport pudotti viime viikolla todellisen yllätyksen, kun se ilmoitti palkanneensa SM-liigassa viimeksi 17 vuotta sitten valmentaneen Sheddenin peräsimeensä. Juuso Hahlin aika seurassa tuli samalla tiensä päätökseen.

Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma kertoi MTV Urheilulle lauantaina, että Sheddenin työlupa saatiin odotettua nopeammin maaliin.

Seuran toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kertoi maanantaina MTV Urheilulle, että Shedden saapuu Vaasaan iltapäivällä. Kanadalaisluotsi ryhtyy hommiin heti huomenna tiistaina, jolloin hän vetää joukkueelle ensimmäiset harjoitukset.

Keskiviikkona Shedden nähdään ensi kertaa Sportin penkin takana viikon ainoassa ottelussa, kun vaasalaisryhmä kohtaa TPS:n vieraissa.

Shedden viettänee Vaasassa vain tämän kauden

Sport tiedotti viikko sitten tehneensä Sheddenin kanssa loppukauden kattavan sopimuksen. Tällä hetkellä näyttää hyvin vahvasti siltä, ettei Leijonien ex-luotsi jatka Vaasassa enää ensi kaudella.

– Koskaan ei voi sanoa "ei koskaan", mutta lähtökohtana on se, että Shedden on täällä vain tämän kauden, Kemppainen kertoo MTV Urheilulle.

Vaasan Sport on SM-liigassa 14. sijalla. Sport hävisi Pajuluoman ohjaksissa viime viikon perjantaina Porin Ässille maalein 1–2 ja lauantaina JYPille 4–5-lukemin jatkoajan jälkeen.