Olli Jokinen kiittelee loukkaantuneena olevia tähtipelaajiaan HIFK:n viimeaikaisesta vireestä.

HIFK otti keskiviikkona kolmannen voittonsa neljästä viimeisimmästä ottelustaan, kun se kaatoi kotijäällä kauden yllättäjäjoukkueen Ässät maalein 4–2.

Lukuisista tähtipelaajiensa loukkaantumisista kärsinyt HIFK on saanut kurssinsa käännettyä ja kamppailee yhä paikoista kevään pudotuspeleihin.

Päävalmentaja Olli Jokinen kertoi Ässät-voiton jälkeen, että loukkaantuneet johtavat pelaajat ottivat aloitteen omiin käsiinsä sen jälkeen, kun IFK oli hävinnyt samana marraskuun lopun viikonloppuna ensin HPK:lle 0–4 ja perään KooKoolle 1–8.

– Tämä on kaivettu sieltä, että meidän johtavat pelaajat, jotka ovat olleet loukkaantuneena, astuivat HPK- ja KooKoo-pelien jälkeen maanantaina esiin.

– He puhuivat siitä, mitä IFK:n edustaminen merkitsee ja miten tässä sarjassa voi voittaa ja pärjätä joka ilta, Jokinen kiittelee.

Kokeneet pelaajat kapteeni Iiro Pakarisen johdolla eivät tyytyneet vain kuntouttamaan itseään. He halusivat Jokisen mukaan vaikuttaa joukkueen tilanteeseen myös sivussa ollessaan.