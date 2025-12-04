Pahasti jyrän alle jäänyt Tappara-hyökkääjä Kristian Tanus ei voinut varautua JYPin Antti Tyrväisen yllättävään taklaukseen.
Tyrväinen sai ulosajon toisessa JYP-paidassa pelaamassaan ottelussa pään ja niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.
Tilanne on parhaillaan SM-liigan kurinpitodelegaation tutkittavana. Tanus talutettiin todella sekavana ulos kaukalosta taklauksen jäljiltä.