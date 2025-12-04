Juuri nyt Avaa

Tyrväinen sai ulosajon toisessa JYP-paidassa pelaamassaan ottelussa pään ja niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.

Pahasti jyrän alle jäänyt Tappara-hyökkääjä Kristian Tanus ei voinut varautua JYPin Antti Tyrväisen yllättävään taklaukseen.

Karri Kiveltä painava huomio Antti Tyrväisen törkytaklauksesta – "Vielä isompi asia"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toteaa, ettei Tanus voinut mitenkään varautua Tyrväiseltä tulossa olevaan pommiin kamppaillessaan kiekosta tämän joukkuekaverin Juuso Pullin kanssa.

– Ehkä vielä isompi asia minun silmissäni on se, että Tyrväinen tulee kolmantena sivusta, Kivi sanoi Liigaviikko-ohjelmassa.

– Ei pelaaja pysty koskaan keskittymään kahteen vastustajaan. Sen takia Tanus loukkasi tuossa todella pahasti.