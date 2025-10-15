Suomessa hyvin kiekkokansan muistiin jäänyt kanadalaisvalmentaja Doug Shedden päätti jo ennakolta lähteä Suomesta vuoden 2008 MM-turnauksen jälkeen.

Tämä MTV Urheilun artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 4.2.2024. Shedden toimi tuolloin saksalaisen Iserlohnin päävalmentajana Saksan DEL-liigassa.

Shedden nostettiin vain yhden HIFK:ssa viettämänsä SM-liigakauden jälkeen Suomen maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Nimitys kaudelle 2007–08 tapahtui syksyllä 2006, jolloin Shedden jo valmensi naapuriseura Jokereita.

Uran pelaajana NHL:ssä ja valmentajana farmiliigoissa tehnyt Shedden tiesi ennakolta, että hänen valintansa herättää Suomessa tunteita. Tilannetta ei helpottanut tuplarooli Jokereiden ja Leijonien päävalmentajana. Paineet olivat kovat.

Aikaansa Suomessa hän muistelee silti lämmöllä.

– Nautin olostani siellä ja sain paljon hyviä ystäviä. Muutamia huonoja mediakirjoituksia lukuun ottamatta minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa siitä paikasta. Se on kiekkohullu maa, joten ei voi muuta kuin rakastaa sitä, kertoo nykyisin Saksassa Iserlohn Roostersia valmentava Shedden.

Sheddenille oli jo ennen yhden kauden pestinsä loppua selvää, että hän aikoo lähteä Suomesta – oli MM-kisojen 2008 lopputulos millainen tahansa.

– Sanoin vaimolleni, että jos epäonnistumme MM-kisoissa, Suomessa asumisesta tulee vaikeaa. Ulkomaalaisena siellä olisi vaikea valmentaa, koska he ristiinnaulitsisivat minut, Shedden kertoo MTV Urheilun haastattelussa.

– Jos taas onnistun, he ovat ikuisesti kiitollisia. Sanoin, että nyt on oikea aika lähteä. Se oli ainoa syy, miksi päätin lähteä Suomesta.

Shedden tarttui Jokerien omistajan Hjallis Harkimon kahden vuoden sopimustarjouksesta huolimatta EV Zugin kosiskeluun ja vietti Sveitsissä kuusi vuotta samalla valmentaen Kanadan maajoukkuetta joka joulunpyhinä pelattavassa Spengler Cupissa. Yhden KHL:ssä Medvescak Zagrebissa vietetyn kauden jälkeen hän palasi Sveitsiin lyhyeen pestiin Luganossa.

Paikalla Suomi-kiekon kriisikokouksessa

Sheddenin lähtiessä suomalaisen jääkiekko oli 1990-luvun ja 2000-luvun alun menestysvuosiensa jälkeen uuden edessä. Pronssimitali pelasti muuten heikot MM-kisat Kanadassa vuonna 2008, mutta edessä oli suurempiakin uhkakuvia.

– Olin paikalla Vierumäen seminaarissa, jossa he olivat todella huolissaan pelistään, Shedden muistaa.

– Teemu Selänne oli vanhenemassa, ja Koivun veljeksistä vain toisella oli vielä hyviä vuosia edessään. Heidän muut isot nimensä, Olli Jokinen, Jussi Jokinen ja Kimmo Timonen vanhenivat eikä nuoria tulijoita ollut näköpiirissä. Liitto oli todella huolissaan siitä, mihin Suomen kiekko oli menossa. He laittoivat paljon painetta nuorisovalmennukseen.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Shedden kertoo puhuneensa NHL:n pelaajatarkkailijoiden kanssa toistuvasti samasta ongelmasta.

– He sanoivat, että kaikki rakastavat suomalaisia, mutta he vain ovat pienikokoisia vaikka tekevät töitä niska limassa.

– Sitten yhtäkkiä alkoi tulla Aleksander Barkovin ja Patrik Laineen kaltaisia pelaajia, joilla kaikilla oli kokoa. Neljä viisi vuotta minun lähtöni jälkeen juniorimaajoukkueet alkoivat pärjätä ja ykköskierroksen varauksia putoilla, Shedden kuvailee.

Shedden uskoo, ettei muistaisi nimetä oikein kaikkia, jotka ansaitsisivat kiitoksen Suomen jääkiekon nostamisesta siihen asemaan, jossa se myöhempinä vuosikymmeninä on ollut. Kaksi tärkeintä tekijää hän poimii silti esiin.

– Kalervo Kummola ja Jukka Jalonen ansaitsevat paljon kiitosta siitä, mitä he ovat tehneet Suomen jääkiekolle. Minusta Jukka ansaitsisi mahdollisuuden NHL:ssä. Olisi surullista, jos hän ei saisi sitä, koska minusta hän on huippuvalmentaja.