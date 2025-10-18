Vaasan Sport saa uuden päävalmentajansa Doug Sheddenin pikavauhdilla Suomeen.

Sport jysäytti tiistaina melkoisen yllätyksen, kun se ilmoitti vaihtavansa päävalmentajansa Juuso Hahlin SM-liigassa viimeksi 17 vuotta sitten valmentaneeseen Doug Sheddeniin.

Vaasalaisseura kertoi alun perin odottavansa Sheddeniä Suomeen tulevalla viikolla. Siihen asti valmennuksesta vastuun kantaa urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma.

Sportin tulevan viikon ainoa ottelu on keskiviikkona Turussa TPS:ää vastaan. Alun perin tämän odotettiin tulevan Sheddenin kohdalla liian aikaisin, mutta Maahanmuuttoviraston työlupaprosessi on edennyt ennakoitua nopeammin.

Pajuluoma päivitti tilanteen ennen perjantai-illan ottelua Ässiä vastaan.

– Doug kävi tiistaina seitsemän aikaan illalla tunnistautumassa Miamissa, ja noin tunti sitten sain tietää, että työlupa on mennyt läpi ja saadaan äijä koneeseen. Se oli nopea: kolme vuorokautta ja työlupa tuli, Pajuluoma iloitsi MTV Urheilun selostajan Teppo Laaksosen haastattelussa.

Suomalaiset urheiluseurat ovat olleet vaikeuksissa vuonna 2024 uudistetun ulkomaalaislain oleskelulupahakemuksien soveltamisen kanssa.

Muutos koskee kuitenkin ennen kaikkea oleskeluluvan epäämisen yleisiä perusteita, jotka harvemmin tuottavat ongelmia pohjoisamerikkalaisten hakijoiden kohdalla.

– Tämä oli meille tosi positiivinen yllätys, ja varmasti kaikille ihan hyvä antaa tämä tiedoksi, että ainakin jenkkien puolella tämä prosessi meni tosi nopeasti, Pajuluoma kertoi.