SM-liigan ja pelaajayhdistykset pitäisi päästä yli henkilökemioihin törmänneistä erimielisyyksistään, näkevät Huomenta Suomen Kiekkoraadin jäsenet.

SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä latasi viikko sitten MTV Urheilun haastattelussa kovia sanoa Suomen jääkiekkoilijat ry:n toiminnasta, kun Liigan suuresta sarjauudistuksesta oli kulunut vain alle vuorokausi.

– Jos he tekevät meistä tutkintapyyntöjä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle – he ovat ilmoittaneet olevansa mukana uuden sarjan perustamishankkeessa ja niin edelleen – ei meillä ihan hirveää halua ole heidän kanssaan tätä keskustelua käydä, Seppä kommentoi.

Torstaina Huomenta Suomen lähetykseen kokoontunut Kiekkoraati ihmetteli, miten henkilötasolle osapuolet ovat riidoissaan ajautuneet.

– Jos se henkilöityy pelaajayhdistyksen puheenjohtajaan (Teemu Ramstedtiin) ja Liigan puheenjohtajaan, niin sitten pitäisi ihan oikeasti aikuistua. Se ei voi olla joku henkilökemiajuttu, ärähti.