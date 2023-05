DNA-tutkijat olivat jo luopua toivosta, mutta nyt Kannaksella kaatuneen Egon Rosenthalin sankaritarina on vihdoin saamassa päätöksensä

Hän on juutalainen Egon Moses Rosenthal, jonka sotataival alkoi vuonna 1942 vain 18-vuotiaana. Hän kuoli kahden vuoden päästä Karjalan Kannaksella.

– Tarina suvussa on ollut tähän asti se, että hän jäi vangiksi. Sitä tuki, mikä on ihmeellistä – että miten se on mahdollista – että olisi kuultu hänen äänensä vihollisen radiolähetyksissä. Hän olisi kertonut Tiltun lähetyksissä olevansa vankina, voivansa hyvin ja lähettävänsä terveisiä kotiväelle.