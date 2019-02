Suomen vanhimpiin sotaveteraaneihin kuulunut Salomon Altschuler on kuollut 105-vuotiaana – lausui juhlavuonna kauniit sanat Suomesta

Komea laulutervehdys presidentille



– Suomessa on uskonvapaus ja sitä kunnioitetaan. Täällä saa kuulua mihin uskontokuntaan tahansa, kunhan vain on rehellinen ihminen, Altschuler sanoi.

– Suomi on maailman ihanin maa. Asun kotona yksin ja olen tyytyväinen, ettei tarvitse mennä vanhainkotiin. Lapseni pitävät minusta hyvää huolta. Jumalan kiitos, kaikki on kunnossa. Muisti on vielä hyvä, pää on kunnossa. Olen hyvien kavereiden kanssa laulukuorossa, Altschuker kertoi.