Hämmästyttävä löytö: Karjalankannakselta löydettiin uusi sankarivainaja – "Onhan se uskomatonta, että vielä 80 vuoden jälkeenkin löytyy näin hyvin säilyneitä jäännöksiä"

Löydös on tällä kertaa hämmästyttävän hyvä: tuntolevyn ja nimilaatan perusteella vainajan henkilöllisyys on lähestulkoon varmaa. Hän on 27. kesäkuuta vuonna 1944 kaatunut luutnantti, joka ehti palvella joukkoyksikössään vain kymmenen päivää.