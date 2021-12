Parikymppinen Osmo todisti sotaa eturintamassa – autenttiset päiväkirjat paljastavat lohduttoman rintama-arjen: ”Sotien jälkeen olin yksin jäljellä”

Näin keväällä on yritetty tuhota ryssien puutteessa rottia, joita on tavattoman paljon. Syötit, jotka on sotkettu puuroon, näyttävät hyvin kelpaavan, koska kuolleita raatoja näkyy kaikkialla. Seinäpahvien taakse ja lattian alle kuolleet rotat levittävät inhottavaa hajuaan. Ruokailukorsussammekin haisee kuin ruumishuone keskikesällä.